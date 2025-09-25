GONCAGÜL KONAŞ

Türk Telekom Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Başkent ekibi, Gamador İnşaat A.Ş. ile yapılan iş birliğiyle hem sahada hem de sosyal alanda güçlü projelere imza atmayı hedefliyor. JW Mariott Otel’de düzenlenen törende, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Genel Menajer Önder Külçebaş, Başantrenör Erdem Can, takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu ile Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Ertan Üşenmez ve Murat Karaarslan birlikteliğin önemini vurguladı.

“HEDEFİMİZ TÜRK BASKETBOLUNU EN ÜST SEVİYEDE TEMSİL ETMEK”

Törende konuşan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Gamador İnşaat’ın Türk Telekom Basketbol Takımı’nın ana sponsorları arasına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentürk, “Bugün Gamador İnşaat’ın Türk Telekom Basketbol Kulübü’nün ana sponsorlarından biri olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Biz Türk Telekom Basketbol Kulübü olarak her zaman sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir yapının önemini vurguladık. Taraftarlarımız, sporcularımız ve kulübümüze gönül veren herkes bizim en güçlü dayanaklarımızdır. Hedefimiz, Türkiye basketbolunu en üst seviyede temsil etmek ve Avrupa’da kalıcı başarılar elde etmektir” dedi.

Şentürk ayrıca, “Bu zorlu yolculukta yanımızda olan Gamador ailesine, özellikle Yönetim Kurulu Başkanları Ertan Üşenmez ve Murat Karaarslan’a teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bize güvenerek destek verdikleri sürece her şeyi başarabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UMARIM ATTIĞIMIZ TEMEL UZUN YILLAR HİZMET EDER”

Türk Telekom Basketbol Genel Menajeri Önder Külçebaş, konuşmasında inşaat sektöründeki “temel” benzetmesi üzerinden iş birliğini değerlendirerek, “Başkanımız temellerden bahsetti, tabii ki inşaatta en önemli unsur temeldir. Umarım bugün attığımız bu temel uzun yıllar hem Türk basketboluna hem de Türk Telekom’a hizmet eder. Başta Ertan Bey ve Murat Bey olmak üzere, bu süreçte bizimle iletişimde olan herkese teşekkür ediyorum. Ankara’yı bu birlikteliğin gücüyle sahada en iyi şekilde temsil edeceğiz.” diye kaydetti.

“BASKETBOL SADECE SPOR DEĞİL, HAYAT OKULUDUR”

Başantrenör Erdem Can, iş birliğinin sadece sportif başarı değil, aynı zamanda sosyal katkılar açısından da önemli olduğunu vurguladı. Can,“Basketbol gençlerin sadece iyi bir sporcu olmasını değil, aynı zamanda iyi bireyler olarak yetişmesini sağlayan bir yaşam okuludur. Gamador İnşaat’ın vizyoner yaklaşımıyla Türk Telekom’un değerlerini birleştirmek bizim için büyük gurur. Biz sahada doğru temsilin, sağlam duruşun ve disiplinin bir parçası olacağız. Ankara’da, Türkiye genelinde ve Avrupa kupalarında kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“İKİ GÜÇLÜ KURUMUN DESTEĞİ BİZE GÜVEN VERİYOR”

Takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu ise sahada verdikleri mücadelenin önemine dikkat çekti:

“Böyle iki büyük kurumun arkamızda olduğunu bilmek bizler için çok büyük bir motivasyon. Sahada göstereceğimiz mücadeleyle Türk Telekom’u ve Gamador İnşaat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ankara taraftarının desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

“ANKARA’NIN GELECEĞİNE DAİR GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYUYORUZ”

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Üşenmez, anlaşmanın yalnızca bir sponsorluk olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıyoruz, aynı zamanda Ankara’nın geleceğine dair güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Basketbolun sahadan ürettiği disiplin, takım ruhu ve mücadele azmi aslında iş hayatında da bize yol gösteren kavramlar. Bu iş birliğiyle gençlerimizin hem sporcu kimliklerini hem de kişisel gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Türk Telekom ile birlikte Ankara’ya yeni başarı hikâyeleri kazandırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan da, spora ve gençlere yatırımın önemini vurguladı: “Türk Telekom Basketbol Takımı yıllardır Ankara’nın gururu olmuştur, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmiştir. Biz Gamador İnşaat olarak sadece kaliteli yapılar inşa etmeyi değil, aynı zamanda gençlerimizin hayallerine yatırım yapmayı da en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Basketbolun her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğü, genç yeteneklerin geliştiği bu dönemde üzerimize düşeni yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin en büyük serveti gençliğidir. Onlara yapılan yatırım geleceğe atılan en sağlam temeldir.”

İMZA TÖRENİYLE İŞ BİRLİĞİ RESMİLEŞTİ

Konuşmaların ardından Türk Telekom Basketbol Takımı ile Gamador İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Tören, tarafların imzaları atması ve basın mensuplarının sorularıyla sona erdi.