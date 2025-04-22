Vatikan, dün sabah hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Cenaze töreni, Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda, yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) düzenlenecek.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus için başlatılacak dokuz günlük yas dönemi çerçevesinde cenaze törenine dair detaylar paylaşıldı. Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re'nin cenaze ayinine başkanlık edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Papa’nın naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası’na taşınacağı, ardından defin işleminin yapılacağı Roma’daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası’na götürüleceği ifade edildi.

Papa Franciscus’un cenazesi, dünya genelinde milyonlarca Katolik tarafından takip edilecek ve dini liderin ardından başlatılan yas süreci, Katolik dünyasında derin bir etki yaratacak.