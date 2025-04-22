Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus’un 26 Nisan’da yapılacak cenaze törenine katılmayacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, törende Rusya’yı kimin temsil edeceğine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek, “Karar verildiğinde sizi bilgilendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Papa Franciscus’un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası’nın ön avlusunda düzenlenecek. Törene Kardinaller Meclisi Dekanı Giovanni Battista Re başkanlık edecek.

Putin’in törene katılmama kararı uluslararası basında yankı uyandırırken, Rusya’nın törende nasıl temsil edileceği merakla bekleniyor.