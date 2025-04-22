Ziyaretin ilk gününde Bakan Bolat, EXPO 2025 Osaka kapsamında Türkiye Pavilyonu’nun resmi açılış törenine katılacak. Törende Türkiye’nin kültürel ve teknolojik vizyonu uluslararası kamuoyuna tanıtılacak. Aynı gün içinde EXPO organizasyon komitesi ile resmi temaslarda bulunacak olan Bolat, farklı ülke pavilyonlarını da ziyaret ederek iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Tokyo’da Kritik İkili Görüşmeler

Ziyaretin ikinci gününde ise Tokyo’da diplomatik temaslar yoğunlaşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya’nın Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Tarım Bakanı ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve stratejik iş birlikleri ele alınacak.

Ayrıca, Japonya’daki Türk ve Japon iş insanlarını bir araya getiren Türkiye–Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı da bu program dahilinde düzenlenecek. Etkinlik, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.