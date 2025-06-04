"12 Eylül’ün ahlakı bugün yeniden sahnede"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında hem cezaevlerindeki doluluk oranına hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalara sert tepki gösterdi. Günaydın, "Arkadaşlarımızın onuru, onurumuzdur. AK Parti, yükselen CHP’nin etkin muhalefetinden korktuğu için Haka dansı yapıyor" dedi.

Cezaevlerinde 115 bin kişi fazladan kalıyor

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesini eleştiren Günaydın, Türkiye’de cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü barındırdığını vurguladı. "Cezaevlerinin kapasitesi 300 bin kişiyken, bugün içeride 415 bin kişi var. Devlet, 115 bin kişiye yatacak yer dahi gösteremiyor. Bu bir skandaldır" diyen Günaydın, AK Parti iktidara geldiğinde bu sayının çok daha düşük olduğunu, cezaevlerinin artık suç üretim merkezine dönüştüğünü söyledi.

İnfaz düzenlemesinin, toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirten Günaydın, “Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla şekillenen bu düzenleme, Covid dönemi mağduriyetlerini ve adaletsizlikleri dahi göz ardı ediyor. Hükümlüler ve tutuklular için gerçek bir çözüm sunmuyor” dedi.

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara tepki: "İtibar suikastı düzenleniyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmalarına da değinen Günaydın, tutuklanan belediye başkanlarına yönelik uygulamaların siyasi bir operasyon olduğunu ifade etti. “İhsan Aktaş isimli kişi, CHP'li belediyelerin kendisinden araç ve para talep ettiğini iddia ediyor. Ancak aynı kişi AK Partili belediyelerle de çalışmış. Isparta Belediye Başkanı’na hediye ettiği araç hâlâ belediye tarafından kullanılıyor. Bu rüşvet değilse, CHP’li belediyelerle çalıştığında neden suç oluyor?” diye sordu.

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamaları üzerinden eleştirilerini sürdüren Günaydın, “Bir kişi Beşiktaş’ta hırsız sayılırken, Bahçelievler veya Başakşehir’de aynı kişi nasıl tertemiz oluyor?” ifadelerini kullandı.

"12 Eylül’ün ahlakı bugün yeniden sahnede"

Tutuklanan belediye başkanlarının Kurban Bayramı öncesi başka illere sevk edilmesini de eleştiren Günaydın, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirtti. CHP’li isimlerin kollarına ikişer polis takılarak adeta “teşhir edildiğini” savunan Günaydın, “Bu ahlakı 12 Eylül’de gördük. Aynı zihniyet Ergenekon, KCK ve şimdi İBB soruşturmalarında devrede” dedi.

“Arkadaşlarımıza yönelik bu itibarsızlaştırma çabalarının amacını biliyoruz. Ancak biz bu kirli kampanyalara boyun eğmeyeceğiz. Arkadaşlarımızın onuru bizim onurumuzdur” ifadelerini kullandı.