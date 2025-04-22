İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan'da Antalya'da defnedildi. Acılı aileyi yalnız bırakmayan Bakan Yerlikaya, Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ise sabır temennisinde bulundu.
Yerlikaya’nın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Alanya’ya gelerek Çavuşoğlu ailesini ziyaret etti. Başbakan Üstel, ailenin acısını paylaşarak taziyelerini sundu.
Kaynak: DHA