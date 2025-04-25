Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konu ile alakalı şu ifadelere yer verildi:

"Doğaya İz Bırakan Gençler Kızılcahamam’daydı. Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Sıfır Atık Kulübünü, İDEA Projesi kapsamında Kızılcahamam’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.

40 öğrenci ve 7 öğretmenle gerçekleşen ziyaret kapsamında; Atık Getirme Merkezimiz, Millet Bahçesi Sıfır Atık Eğitim Alanımız, 100. Yıl Eğitimci Nuray Yeşil Müzemiz, Soğuksu Milli Parkı Tabiat Varlıkları Müzesi, Atatürk Çamı, Fosil Ağaç ve Jeopark Müzesi gibi ilçemizin doğa ve kültür hazineleri keşfedildi. Öğrencilerimiz; kompost yapımı, atık ayrımı, geri dönüşüm teknikleri ve sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi edinirken, tüm kış boyunca biriktirdikleri tohum ve çekirdekleri de doğayla buluşturdu.

Hem çevre bilinci kazandılar hem de doğaya kalpten bir iz bıraktılar. İlçemizin doğa dostu ziyaretçileri, bu güzel gün için Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve kendilerine eşlik eden Sıfır Atık Müdürlüğü personellerimize teşekkür ettiler. Kızılcahamam Belediyesi olarak doğaya ve geleceğe değer katan her adımın yanında olmaya devam edeceğiz."

Doğaya İz Bırakan Gençler Kızılcahamam’daydı



Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Sıfır Atık Kulübünü, İDEA Projesi kapsamında Kızılcahamam’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.



40 öğrenci ve 7 öğretmenle gerçekleşen ziyaret kapsamında; Atık Getirme… pic.twitter.com/tAVfFfbGgz — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) April 24, 2025