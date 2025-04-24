Çankaya’daki Galeri Soyut, 25 Nisan Cuma günü iki yeni sergiye birden ev sahipliği yapıyor. A Salonu’nda Musa Güney, B Salonu’nda ise Müslüm Teke’nin eserleri sanat izleyicileriyle buluşuyor.

Sanat Dolu Akşam: 25 Nisan'da Buluşma Zamanı



Galeri Soyut / Çankaya, 25 Nisan Cuma günü sanatseverleri iki farklı sanatçının dünyasına davet ediyor. A Salonu’nda Musa Güney’in, B Salonu’nda ise Müslüm Teke’nin eserleri izleyiciyle buluşacak. Her iki sergi de, sanatçının kendine özgü tarzını ve düşünsel derinliğini yansıtan eserlerden oluşuyor.

Sergilerin açılışı, 25 Nisan Cuma günü saat 18.00 - 20.00 arasında yapılacak. Sanatseverler, bu özel etkinlikte hem sanatçılarla tanışma hem de eserler hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı yakalayacak.