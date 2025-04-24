Ordu’da yakınlarının haber alamadığı Alzheimer hastası Necmettin Akbaş (65), AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde yaralı olarak bulundu.

Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde Alzheimer hastası Necmettin Akbaş, dün saat 13.00 sıralarında ailesiyle birlikte ikamet ettiği evden çıktı. Akbaş’ın evde olmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından, Akbaş, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde dün saat 17.30 sıralarında yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Akbaş, Perşembe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.