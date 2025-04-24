İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” operasyonunda 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 450 bin GSM hattının dolandırıcılıkta kullanıldığını belirten Yerlikaya, operasyonun Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti. Dolandırıcıların sahte e-Devlet linkleri, korku mesajları ve sosyal medya kampanyalarıyla vatandaşların bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi. 45 binden fazla vakanın yaşandığı olayda, toplam zararın 1.2 milyar TL olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilere ait iki şirketin tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında,

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"450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 Milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı"

Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

450 bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1.2 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin;

Sahte e-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak kart bilgilerini temin ettikleri ve mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri,

“Ceza soruşturmanızın son günüdür” şeklinde mesaj atıp korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi" ve "araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi.

Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.

Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da çıkmaz denilen sokaklarda, Aziz Milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.