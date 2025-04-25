Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Bülent Uygun'un kızı Almila Tude Uygun 29 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bülent Uygun’un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Acı haber, futbol camiasını ve sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Almina Tude Uygun, tedavi sürecinde büyük bir direnç gösterse de, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakınları, bu zor süreçte destek arayışında olduğu belirtildi.

Eski futbolcu Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, bir süre önce popüler internet platformlarından biri olan Hikayeden Adamlar adlı programda yaşam hikayesini paylaşmıştı.

"Ben babama aşığım. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt verememiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı" sözleriyle akıllarda kalan Almina Tude Uygun, burada zorlayıcı yaşam deneyimlerini ve kişisel yolculuğunu samimi bir şekilde anlatarak, izleyicilerine ilham verici bir anlatı sundu. Genç yaşta karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği direnç ve pozitif bakış açısıyla dikkat çeken Uygun, programda yaşadığı duygusal ve fiziksel mücadeleleri aktararak büyük takdir topladı. Bu samimi paylaşım, hem yakın çevresi hem de geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmişti.