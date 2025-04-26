Türk Polis Teşkilatı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla andı.

Teşkilat yaptığı paylaşımda;

''Ey bu topraklar için toprağa düşen yiğit asker! Gökten ecdat inerek öpse, o kutlu alnı değer... Çanakkale Kara Savaşlarının 110’uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz bir şükranla anıyoruz. Vatan size minnettar...'' ifadelerine yer verdi.

Ey bu topraklar için toprağa düşen yiğit asker!

Gökten ecdat inerek öpse, o kutlu alnı değer...



Çanakkale Kara Savaşlarının 110’uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden silah arkadaşlarını ve tüm aziz… pic.twitter.com/nija9THQPe — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 25, 2025