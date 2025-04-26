Türk Polis Teşkilatı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla andı. 

Teşkilat yaptığı paylaşımda;

''Ey bu topraklar için toprağa düşen yiğit asker! Gökten ecdat inerek öpse, o kutlu alnı değer... Çanakkale Kara Savaşlarının 110’uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz bir şükranla anıyoruz. Vatan size minnettar...'' ifadelerine yer verdi.

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Muhabir: Haber Merkezi