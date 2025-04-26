Nevşehir Devlet Hastanesi'nde “Her Gebeye Bir Ebe” projesiyle anne adaylarına birebir rehberlik

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle uygulamaya konulan ve ebelerin gebelere birebir rehberlik ettiği “Her Gebeye Bir Ebe” projesi başarıyla devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, projeyle birlikte anne adaylarının gebelik sürecinin daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli şekilde geçmesinin amaçlandığı belirtildi. Uygulama, Sağlık Bakanlığı'nın “Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Proje kapsamında görev yapan ebeler, gebelik sürecindeki kadınlara doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde anne adaylarının hem psikolojik hem de fizyolojik olarak doğuma daha hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

Hastanenin doğumhane sorumlusu Ebe Aycan Büyükpolat, oluşturulan poliklinikte gebelere yönelik etkin hizmet sunulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Muayeneye gelen gebeler, ebelerimizle iletişim kuruyorlar. Böylece doğumhane ekibiyle tanışıyor, güven bağı kuruyorlar. Bu bağ, doğum anında annenin kendini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlıyor."

Projeden faydalanan anne adaylarından Rabia Altuntaş ise poliklinikte gebelik süreci boyunca yapılan kontrollerin ve bilgilendirmelerin düzenli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Bu uygulamanın, anne adaylarının doğum deneyimini olumlu yönde etkilediği ve normal doğumu teşvik ettiği bildiriliyor.