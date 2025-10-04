Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Eylül ayı için açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kuruoğlu enflasyona ilişkin “manipüle edilmiş rakamlarla alım gücü düşüyor, sadece izlemekle yetiniyorlar” dedi. Açıklamasının devamında Kuruoğlu şu ifadelere yer verdi;

“TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu %3,23, yıllık enflasyonu ise %33,29 olarak açıkladı. ENAG, Eylül enflasyonunu %3,79 bulmuştu. TÜİK'in aylık enflasyonu bu defa ENAG'a yakın çıktı. İlginç değil mi? Bu rakama göre memur ve memur emeklisine verilen %5 zam tamamen erimiş, 3 ayda %2,38 oranında enflasyon farkı ortaya çıkmıştır. Buna göre Temmuz 2025'te aldığımız zam, şu an itibarıyla %2,38 oranında azalmış durumdadır. Bu kayıp aslında Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında başlamış, diğer aylarda devam etmiş, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da sürecektir. Bu kayıpları telafi edecek bir düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır.

Yıllar boyunca manipüle edilmiş enflasyon rakamları ve hiç de doğru olmayan bu rakamlara göre dahi bir zam politikası oluşturulmadığı için alım gücümüz göz göre göre düşmüştür.

Buna çare olsun diye aylık veya 3 aylık periyotlarda zam yapılmasını talep ettik, ancak bu gerçekleşmedi.

Bütün bu sebeplerle ille de REFAH PAYI diyoruz.

Tüm bu sebepler değerlendirildiğinde, 2026 ve 2027 yıllarında gerek memurların gerekse emeklilerin alım gücü çok daha fazla düşecektir. Refah payı ödemesi bir sistem haline getirilmeli, %10’dan az olmamak şartıyla tüm ödemelerin dışında memur ve memur emeklisine 01.01.2026 tarihinden başlayarak her altı ayda bir ödenmelidir.

Bu sarı sendikalara bir söze gerek yok. Bunlar umutsuz vaka! Tek görevleri koltuklarını korumak, iktidar gücüyle çevreyi sindirip üye yapmak. Bunların memur ve emekli diye bir kaygısının olmadığı artık genel bir kabuldür. Allah ıslah etsin desek de ıslah olmazlar, çünkü asıl olan altlarındaki makam koltuklarıdır. Er veya geç hak ettikleri sona ulaşacaklardır. Tabii bizler de bu arada hep birlikte kaybetmeye devam edeceğiz.

Hür-Sen olarak ilkeli sendikacılığı esas aldık. Varlığımızın temel sebebi, milletimizin geleceği, üyelerimiz ve tüm memurlarımızın hak ve hukukunu korumaktır.

Gelin, el birliği ile bunu başaralım.