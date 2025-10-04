GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Eylül 2025 enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak açıklamasının ardından Devlet Memurları Konfederasyonu, Ankara’daki TÜİK binası önünde dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Memurlar, düşük maaş artışlarını ve yükselen yaşam maliyetlerini “çeyrek ekmek arası balık kraker” yiyerek protesto etti. Konfederasyon Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memur ve emeklilerin açlık ile yoksulluk sınırı arasında ezildiğini vurgulayarak, “Artık bıktık, yorulduk. Enflasyon verisine de güvenmiyoruz.” dedi.

“MEMUR VE EMEKLİNİN FERYADINI DİLE GETİRMEK ÜZERE TOPLANDIK”

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, konuşmasında memur ve emeklilerin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında ezildiğini belirterek, “Geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde gerçekleşen 8’nci Dönem Toplu Sözleşme Tiyatrosu sonrasında, açlık ile yoksulluk sınırı arasında hayatta kalma mücadelesi veren ve hızlı adımlarla sefalete sürüklenen memur ve emeklinin feryadını dile getirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.” dedi.

“SİYASİ KİMLİĞİMİZ NE OLURSA OLSUN, ÖNCE İNSANIZ”

Cengiz, konuşmasına Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekerek başladı. “Etnik, dini ya da siyasi kimliğimiz ne olursa olsun, önce insanız. İnsan olmanın gereği, zulme karşı susmamaktır. Bugün Filistin’de ve özellikle Gazze’de yaşananlar, yalnızca bölgesel bir mesele değil, tüm insanlığın ortak sınavıdır.” ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosuna yönelik İsrail saldırısını hatırlatan Cengiz, “Bu müdahale, yalnızca insani yardımın engellenmesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun hedef alınmasıdır. Sumud Filosu, engellemeler ve saldırılar nedeniyle hedefe ulaşamasa da katil İsrail'in barbarlığını tüm dünyaya göstermesi açısından başarılı olmuş, artık surda gedik açılmıştır.” diye konuştu.

“GELECEK ÜÇ AYLIK ENFLASYONU DÜŞÜNEREK KORKUYORUZ”

Ekonomik taleplerini de dile getiren Cengiz, “TÜİK tarafından bugün açıklanan yüzde 3,23 Eylül 2025 ayı enflasyon oranı ile Temmuz 2025 ayında verilen ve kira artışına dahi yetmeyen yüzde 5’lik maaş artışının şimdiden yok olduğunu net olarak görüyoruz. Daha üç ay varken yüzde 2,38 oranında enflasyon farkı çıktığını görüyor, bir de bunun üzerine gelecek üç aylık enflasyonu düşünerek ürküyoruz, korkuyoruz.” dedi.

Cengiz, memurların yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, “ARGE Birimimizin tespitlerine göre, Eylül 2025 ayı açlık sınırının 30.102 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 91.304 TL’ye ulaştığı bu günlerde, 56.774 TL ortalama memur maaşı ve 23.755 TL ortalama emekli sandığı emeklisi maaşıyla yaşam mücadelesi veriyor, geçim için adeta kıvranıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EN AZ YÜZDE 30 REFAH PAYI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

TBMM’ye ve hükümete çağrıda bulunan Cengiz, “Acilen, memur ve emeklilerine taban aylıklara yansıyacak şekilde en az yüzde 30 refah payı verilmesini, yılda iki defa birer maaş bayram ikramiyesi ödenmesini, büyükşehir tazminatı, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal ödemelerin artırılmasını, vergi diliminin yüzde 15 olarak sabitlenmesini ve 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesini istiyoruz.” dedi.

Memurların taleplerini sıralayan Cengiz, “Artık, bıktık, yorulduk. Enflasyon verisine de güvenmiyoruz, 111 TL artışı kazanım gibi gösteren toplu sözleşme açıklamalarına da...” diye konuştu. Konuşmasının sonunda memurların ekonomik zorluklarını sembolize eden protestoya değinen Cengiz, “Ve şimdi simit almaya dahi gücü yetmeyen memurun yeni öğle yemeği çeyrek balık ekmekten sizlere de takdim etmek istiyorum. Afiyet olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.