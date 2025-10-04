Sümer TAŞKIRAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliğiyle düzenlenen “Gençlik Parkı 1. Tiyatro Buluşmaları”, görkemli bir açılışla başladı. Cumhuriyet’in başkentinde kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getiren buluşma, izleyenlerin hafızasında iz bıraktı.

Etkinlik 3 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 18.30'da kokteyl ile açıldı. Resmi açılışın ardından ise ABB Şehir Tiyatroları’nın prömiyeri olan “Düğün ya da Davul” oyunu sahnelendi.

SANAT VE DAYANIŞMA GECESİ

Açılış gecesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Belediye Yöneticileri, Ankara Kent Konseyi üyeleri, Gazeteciler, Sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sanat Koordinatörü ve oyuncu Arzu Balkan, desteğin önemine dikkat çekerek, “Sanatın nefes aldıran yönü, izleyicilerin ilgisiyle daha da güçleniyor." dedi.

ARZU BALKAN: ÇOK HEYECANLIYIZ

Prömiyer öncesinde Sonsöz’e konuşan Arzu Balkan, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Ben hem eğitimci hem oyuncuyum. Bilgi birikimimi sanat koordinatörü olarak aktarmaya çalışıyorum. Ankara’da tiyatro sezonu her yıl ekim ayında başlar. Bu yıl sezonu özel tiyatroları misafir ederek açıyoruz. İlk oyunumuz ‘Düğün ya da Davul’ ile hem sezonu hem de bu anlamlı haftayı başlatıyoruz. Çok heyecanlıyız, umarım izleyenler de aynı coşkuyu yaşar.”

EMRAH AKTÜRK: “TİYATRO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE VAR OLABİLİR”

Etkinliğin konuk sanatçılarından ve Ankara Kent Konseyi üyesi Emrah Aktürk, tiyatroya dair sorunları ve beklentilerini şöyle anlattı: “Ustalarımız, bir oyuncunun bir seyirciyle buluşmasının yeterli olduğunu söylerdi. Ancak tiyatro sahneye çıkabilmek için birçok aşamadan geçiyor. Prova mekânı bulmak, uygun sahnelere erişim sağlamak en büyük zorluklarımız. Ankara’da çok nitelikli işler üretiyoruz ama fiziksel imkânlarda İstanbul’un gerisindeyiz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Tiyatronun meslek olarak görülmesi ve sanatçılara daha fazla destek verilmesi şart.”

SAHNE SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Aktürk, sahne mekânı eksikliğine vurgu yaparak, “Bir habitat sahnemizin olmaması en büyük eksiklik. Ankara’nın kendi tiyatro kültürüne ve geleneğine sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YOĞUN İLGİYLE BAŞLADI

Gençlik Parkı 1. Tiyatro Buluşmaları’nın açılış gecesi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde özel tiyatrolar ve sanatçılar sahne alacak. Başkentliler, sezon boyunca farklı oyunlarla tiyatronun büyülü atmosferini deneyimleme fırsatı bulacak.