Gazze’ye insani yardım götürmek isterken İsrail güçlerince alıkonulan Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşlarından 36’sını taşıyan uçak, bu sabah İstanbul’a gelmek üzere havalandı.

Uçakta, Türkiye’nin yanı sıra 12 farklı ülkeden 101 aktivist de yer alıyor. Aktivistlerin, İsrail’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmelerine izin verildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu ve İstanbul’a iniş sonrası gerekli kontrollerin yapılacağını açıkladı.

Sumud Filosu’nun, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açıldığı, ancak İsrail donanması tarafından engellendiği ve gemidekilerin gözaltına alındığı hatırlatıldı.