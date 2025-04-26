Ankara, Kızılay'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 aydır tutuklu olmasına ilişkin sokağa dökülen üniversite öğrencilerinin, polis tarafından gözaltına alınması üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'da sokağa çıktı. Gözaltına alınan bir öğrencinin ayakkabısının kaybolması üzerine öğrenciler ile karakola yürüyen Milletvekili Tanal, "Bu ayakkabıyla birlikte adalet araya geldik." ifadelerini kullandı.

Tanal'ın satırbaşları şöyle: "Biz bir ayakkabıyla adalet aramak için karakola geldik.Yani adaletin izni bir ayakkabıdan başladık. Bu ayakkabı insan hakları anıt Yüksel Caddesi’nde konulmuştu. Netice itibarla sahibi o eylemler sırasında muhtemelen gözaltına alınmış olan bir delikanlı bir genç olabilir. Netice itibarıyla bunun sahibinin bulunması ve eğer kötü muameleye maruz kalmışsa o kötü muamele eylemi yapanların tespiti ile cezalandırılması için müracatta bulunduk ve şikayetçi olduk." diye konuştu.