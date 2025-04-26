21 Nisan’da hayatını kaybeden Papa Franciscus, bugün Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak olan cenaze törenini, Kardinaller Meclisi Dekanı Giovanni Battista Re yönetecek. Törene, dünya genelinden 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda devlet, hükümet ve parlamento başkanı Roma’ya geldi.

Türkiye’yi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil edecek. Yoğun katılım nedeniyle Roma hava sahası geçici olarak uçuş trafiğine kapatılırken, şehir genelinde 4 bin kolluk kuvveti görev yapacak.

Papa Franciscus’un vefatı dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Vatikan’da düzenlenecek cenaze töreni Katolik inancı açısından tarihi bir gün olarak kayıtlara geçecek.