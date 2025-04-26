Altındağ Belediyesi'nin doğayla iç içe sosyal yaşam alanlarından biri olan Peçenek Mesire Alanı, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Altındağlıların büyük ilgi gösterdiği mesire alanı, 26 Nisan Cumartesi günü yeniden hizmete giriyor.

Kış aylarında kapalı olan ve kapsamlı bir yenileme sürecine giren mesire alanında bakım, onarım, temizlik ve peyzaj çalışmaları titizlikle tamamlandı. Altındağ Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda alan adeta yenilendi ve bahara hazır hale getirildi. Doğayla buluşmak isteyen vatandaşları misafir etmeye hazırlanan Peçenek Mesire Alanı, temiz ve düzenli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

“TÜM ANKARALILARI DAVET EDİYORUZ”

Peçenek Mesire Alanı’nın yeniden hizmete açılacağının müjdesini veren Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, “Seneler önce Altındağ’a kazandırdığımız Peçenek Mesire Alanı, doğa ve piknikseverler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızdan ne zaman açılacağına dair çok soru alıyorduk. Bu nedenle çalışmalarımızı hızla tamamladık. Bu hafta sonu, yani 26 Nisan Cumartesi günü mesire alanımızı hizmete açıyoruz” dedi.

Doğal yapısıyla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen mesire alanının özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Tiryaki, “Ulaşımı çok kolay, şehrin ortasında ama şehirden uzak gibi, doğayla vakit geçirmek için çok uygun bir yer… Baştan aşağı bakım yaptık, çocuk oyun alanları da dahil olmak üzere her noktayı pırıl pırıl hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi, Ankara’da doğayla buluşmak isteyen tüm vatandaşları Peçenek Mesire Alanı'na davet ediyor.