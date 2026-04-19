Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Delikanlı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde kadroya katılması beklenen Fırat Tanış’ın projeden ayrıldığı öğrenildi.

Yapım şirketi tarafından yapılan ilk açıklamada ayrılığın nedeni olarak “yoğunluk ve teknik koşullar” gösterildi. Ancak kulis bilgilerine göre süreç bu kadar basit değil. Tanış’ın diziye dahil olacağının duyurulmasının ardından, geçmişte gündeme gelen bazı iddiaların sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlanması dikkat çekti.

Kısa sürede büyüyen tepkiler sonrası kanal yönetiminin duruma müdahil olduğu ve taraflar arasında yeniden değerlendirme yapıldığı öne sürülüyor. Bu gelişmelerin ardından Tanış’ın projede yer almama kararı aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan oyuncunun çekilen sahnelerinin de diziden çıkarıldığı konuşulurken, karakterin hikayedeki akıbetine ilişkin yapım cephesinden henüz yeni bir açıklama gelmedi.