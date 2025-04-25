Ankara’da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. Özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, EGO otobüslerinde adeta balık istifi yolculuk yapıyor. Şikâyetlerin odağında ise Eryaman bölgesinden geçen 641 numaralı otobüs hattı yer alıyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslenen bir vatandaş, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getirdi. Vatandaş, her gün aynı çileyi yaşadıklarını belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşın sosyal medyadaki tepkisi şöyle: "153 e yazıyoruz yok, tweet atıyoruz yok bu 641 olayını çözmek için ne yapıyorsunuz Allah aşkına üst üste gidiyoruz üst üste açın araç içi kameralardan şu anki Eryaman'dan gelen 641'lere bakın çözümünüz yok yok yok, artık çözüm bulun."

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VATANDAŞA YANIT!

Yoğunluğun özellikle sabah 07.00 – 09.00 ve akşam 17.00 – 19.00 saatleri arasında doruk noktaya ulaştığı belirtilirken, EGO Genel Müdürlüğü vatandaşın sitemine yanıt verdi. EGO Tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Merhaba, Hatlarımızın saatli tarife ve araç planlamaları saha ekiplerimizce yapılan denetimler, araç validatör cihazlarından alınan yolcu sayısı verilerinin analiz edilmesi, alternatif ya da aktarmalı toplu taşıma hizmetlerinin bulunup bulunmadığı göz önüne alınarak düzenlenmektedir. 641 Eryaman-Ümitköy Metro İstasyonu-Eskişehir Yolu-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hattına hafta içi 12 körüklü yüksek yolcu kapasiteli, 24 solo 70 yolcu kapasiteli araç ve 36 servis planlamasıyla toplu taşıma hizmeti verilmektedir. Bu hattımıza alternatif olarak; 540 Eryaman-Sıhhiye, 540-6 Eryaman-Sıhhiye, 541 Eryaman-Ümitköy Metro İstasyonu, 542 Eryaman-Sezenler, 542-1 Eryaman-Sezenler, 543-1 Eryaman-Beşevler, 543-2 Beşevler-Eryaman hatlarıyla da hafta içi 89 servis planlamasıyla Ulus, Sıhhıye, Sezenler, Beşevler, Aşti, Kızılay, Eryaman 1-2 Etap Metro İstasyonu, Ümitköy Metro İstasyonu bağlantılı toplu taşıma hizmetimiz bulunmakta olup Ayrıca lastik tekerlekli taşımacılığın yanı sıra Eryaman bölgesinde yer alan Devlet Mahallesi, Eryaman 5 ve Eryaman 1-2 Etap Metro İstasyonlarından raylı sistemlerle (metro ile) Kızılay bölgesine alternatif ulaşım hizmetimiz bulunmaktadır. Hizmet sahamız içerisinde yer alan tüm hatlarımızın güzergahları rutin şekilde denetlenmekte olup Kuruluşumuz imkanları dahilinde saatli tarife ve araç planlamalarında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Saygılarımızla."