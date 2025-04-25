Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Kazım Karabekir mahallesinde bugün gerçekleşen trafik kazasını yerinde inceledi. Gerçekleşen kazada birçok araç hasar alırken, çevredeki vatandaşlardan konuya ilişkin de bilgi aldı.

"Geçmiş olsun Etimesgut"

Başkan Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bu sabah Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasını yerinde inceledik. Freni boşalan ağır tonajlı bir araç, birçok araca zarar verdi. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilecek bu olay, TIR Parkı projemizin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşlarımızın güvenliği için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.