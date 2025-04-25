Magazin dünyası, yeni bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz aylarda 17 yıllık eşi Nihan Akkuş’tan boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile güzel oyuncu Afra Saraçoğlu’nun adı, son günlerde aşk dedikodularına karıştı.

Bir süre önce meslektaşı Mert Ramazan Demir ile ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu’nun, Okan Buruk ile geçtiğimiz günlerde baş başa bir akşam yemeğinde görüldüğü öne sürüldü. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, bu samimi buluşmanın ardından ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması, aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu iddia, her iki ismin hayranları arasında da büyük merak uyandırdı. Henüz taraflardan net bir açıklama gelmese de, iddialar magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk aşk iddialarına yanıt verdi: "Uyduruyorsunuz!"

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk arasındaki aşk söylentilerine yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz aylarda 17 yıllık eşi Nihan Akkuş’tan ayrılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile kısa süre önce Mert Ramazan Demir ile yollarını ayıran Afra Saraçoğlu’nun Galataport’ta baş başa yemek yediği iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Afra Saraçoğlu iddialara sert çıktı

Yakın zamanda imaj değişikliğiyle gündeme gelen genç oyuncu, hakkında çıkan aşk haberlerine kayıtsız kalmadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, çıkan dedikodulara sert bir dille tepki gösterdi. "Çıkan haberlerden haberim yok, ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok," diyerek aşk iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Okan Buruk cephesinden de yalanlama geldi

Okan Buruk’a yakın kaynakların aktardığına göre, tecrübeli teknik adam da çıkan söylentileri kesin bir dille reddetti. Yakın çevresine, “Böyle bir şey mümkün değil, beni güldürüyorlar,” dediği öğrenilen Buruk, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Gerçek ortaya çıktı: Aynı masadaki sır dostlukta gizli

Saraçoğlu ile Buruk’un Galataport’ta aynı masada bulunmasının perde arkasında ise tamamen farklı bir neden olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Saraçoğlu’nun dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, Okan Buruk’un yakın arkadaşı. Bu nedenle ikili, ortak dostları sayesinde aynı masada buluştu. Sosyal medyada paylaşılan tek bir kareyle alevlenen aşk dedikoduları, yapılan açıklamalarla çürütüldü.