Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle üreticiye destek olmak için çiftçilere domates fidesi dağıttı. Belediye tarafından belirlenen noktada dağıtılan domates fidesine talep çok fazlaydı.

"Nallıhan'ın bereketli topraklarına destek"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın öncülüğünde Nallıhan'ımızın bereketli topraklarına destek vermeye devam ediyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız aracılığıyla yerli üreticimize domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.