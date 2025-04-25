Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) ve Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN), sendikal hareket tarihinde önemli bir dönemeçte birleşiyor. 2011 yılında kurulan SİME-SEN ve 2013 yılında kurulan SAVDES-SEN, “Birlikten Kuvvet Doğar” şiarıyla güç birliği yaparak, hem toplu sözleşme yetkisini elde etme hedefiyle hem de memurların beklentilerine daha etkin bir şekilde karşılık vermek için birleşme kararı aldı.

Birleşme süreci, 09-10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak genel kurullarla tamamlanacak ve 15 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak sendika üye sayımları öncesinde, 22.000’i aşkın üye ile sendikal tarihe önemli bir iz bırakacak. 2024 yılı itibariyle 12.400 üyesi bulunan SİME-SEN ile 10.200 üyesi bulunan SAVDES-SEN, bu birleşmeyle Türkiye’deki en büyük sendikal birleşmelerden birini gerçekleştiriyor.

SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemur ve SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, birleşmeye ilişkin ortak açıklamalarında, “Heyecanlıyız, umudun adıyız” diyerek tüm büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki memur arkadaşlarını bu tarihi buluşmaya destek vermeye çağırdı.

Yeni oluşan güçlü mali ve teşkilat yapısı ile sendikaların daha etkin bir temsil yapabilmesi, çalışanların haklarının savunulmasında daha güçlü bir ses çıkarabilmesi hedefleniyor. Bu birleşme, kamu sektöründe emek mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdürme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birlikten doğacak bu güç, memurların haklarını savunmak ve sendikal alandaki etkinliklerini artırmak için çok daha güçlü bir zemin oluşturacak.