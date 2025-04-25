EBRU APALAK

Dünyanın en büyük sazan balığı yakalama yarışması olan “XI. IBCC International Balaton Carp Cup” Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda Türk takımı “Klas Bait Carp Team”, sektör üçüncüsü oldu.

Tüm dünyadan 28 ülke, 300 takım ve 1200 sportif balıkçının katıldığı yarışmada, Türkiye’yi 8 takım ve 31 sportif balıkçı temsil etti.

Dünya ve Türk basınında büyük ilgi gören yarışma, 6 gün boyunca 24 saat canlı yayınla göldeki kameralar aracılığıyla takip edildi. Türkiye’deki sportif olta balıkçıları, organizasyonu ilgi ve takdirle izledi. Türkiye’de iç sularda “trofe” olarak adlandırılan büyük balıklar nadir görülürken, Avrupa’daki iç suların büyük kısmında bu tür balıkların çok daha yoğun olduğu görüldü. Bu durum, doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışmanın yapıldığı göl havzasındaki yüksek balık popülasyonu nedeniyle yalnızca 10 kilogramın üzerindeki balıklar değerlendirmeye alındı; 10 kilogram altındaki balıklar ise sıralamaya dahil edilmedi. Yarışmada ortalama 13,63 kilogram ağırlığında toplam 1740 adet balık yakalandı. En büyük balık ise 31,18 kilogram geldi. Toplamda 23 ton 716 kilogram sazan balığı yakalandı.

Türkiye adına yarışmaya katılan 8 takımdan 4’ü, tuttukları balıklarla 10 kilogram sınırını geçerek önceki yarışmalara kıyasla daha başarılı sonuçlar elde etti.

Klas Bait Carp Team, Fabrıca De Nada sektöründe sektör üçüncülüğü elde etti. Diğer Türk takımlarının sıralamaları ve tuttukları balık miktarları şöyle oldu:

Mivardi Türkiye Takımı : 41. sırada, 13 balık, toplam 174,92 kg

: 41. sırada, 13 balık, toplam 174,92 kg Klas Bait Carp Team : 91. sırada, 7 balık, toplam 86,09 kg

: 91. sırada, 7 balık, toplam 86,09 kg TR Baits Takımı : 102. sırada, 5 balık, toplam 76,45 kg

: 102. sırada, 5 balık, toplam 76,45 kg Carpaım Esabder Takımı: 104. sırada, 6 balık, toplam 75,22 kg.

Snow Baits Türkiye Takımı ise yarıştığı 245. sektörde dubalar ve su sporları platformları nedeniyle olta atma imkânı bulamamasına rağmen sektörünü terk etmeyip son dakikaya kadar mücadele etti.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı M. Serkan İnanç, “Macaristan’da düzenlenen XI. IBCC International Balaton Carp Cup Yarışması’nda sektör üçüncüsü olan Klas Bait Carp Team takımımızı tebrik ediyorum. Dünyanın en zor sportif sazan balığı yakalama yarışması olarak kabul edilen Balaton yarışmasında ülkemizi temsil edip Türk bayrağımızı dalgalandıran tüm takımlarımıza, son dakikaya kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yarışmalarda yer alacak takımlarımıza şimdiden başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.