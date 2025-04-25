Vatikan’ın 88 yaşındaki Katolik lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini resmen duyurmasının ardından, 900 yıllık “Papaların Kehaneti” adlı esere olan ilgi yeniden zirveye çıktı. Katolik dünyasında tartışmalara neden olan bu gizemli metin, Papa Francis’in “son papa” olabileceğini öne sürüyor ve kıyamet gününe işaret eden ifadeler içeriyor.

Kıyamet Kehaneti ve Son Papa Vurgusu

Kitapta yer alan satırlarda, Papa Francis’in Katolik Kilisesi'nin son ruhani lideri olacağı ve ardından kıyametin kopacağına dair yorumlanan ifadeler dikkat çekiyor. İddialar, sosyal medya kullanıcıları ve bazı dini çevreler tarafından yeniden gündeme taşındı. Papa'nın ölüm haberinden sonra kitap, kısa sürede arama trendlerinde üst sıralara tırmandı.

Aziz Malachy ve Gizemli Kehanet Metni

“Papaların Kehaneti”, 12. yüzyılda yaşamış İrlandalı piskopos Aziz Malachy’e atfediliyor. Metin, her bir papanın görev süresini sembollerle anlatırken, son sırada yer alan figürün Papa Francis'e denk geldiği öne sürülüyor. Kehanet metni, 1590 yılında Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından keşfedilmiş ve şu anda Vatikan’ın Gizli Arşivleri’nde muhafaza ediliyor.

İstanbul Depremi ve 122. Papa'nın Ölümü Bağlantılı mı?

Papaların Kehanetleri adlı kitap hakkındaki bir iddiaya göre İstanbul Depremi, 122. Papa'nın ölümünün arasında bağlantı olup olmadığı tartışılıyor.

İstanbul'da art arda meydana gelen depremlerden sonra kehanet iddialarının doğru olması ihtimali vatandaşların dikkatini çekti.

Kıyametin Kopacağı Tarihi Verdi

Papa'nın kehanetlerine göre Yedi Tepeli Şehir depremi ve 122.Papa'nın ölümü alametlerin gerçekleşmesiyle birlikte 2027 yılında kıyametin kopacağı iddia ediliyor.

İddialar sosyal medyada kullanıcılar tarafından tartışılmaya devam ediyor.