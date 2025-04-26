Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütüldüğünü belirtti. MASAK raporlarına dayalı mali takip sonucu, şüphelilerin 214 milyon 535 bin TL’lik suç gelirini banka hesapları ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi.

Operasyonlarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otobüs, 2 araç, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreci derhal başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Göçle ilgili tüm konuların kararlılıkla ele alındığını vurgulayan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda;

⛔️ 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve

⛔️ 433 düzensiz göçmen yakalandı❗️



➡️ MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen… pic.twitter.com/hos3T1mKLR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 26, 2025