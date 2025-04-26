Keçiören Belediyesi, ilçeyi daha güzel bir görüntüye sokmak ve geliştirmek adına 23 yeni projeyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Parti Yöneticileri, İl ve İlçe Başkanları ve Milletvekilleri ve Keçiörenli vatandaşlar da katıldı.

Keçiören'e kazandırılan bu projeler şöyle: Çocuk Sanat Müzesi, Yaşlılar Kıraathanesi, Trafik Eğitim Pisti, Hanım Gün Evleri, Mahalle Konakları, Spor Salonu, Park ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ve Engelli Gelişim Merkezi gibi pekçok hizmete açıldı.

"Keçiörenimize hayırlı olsun"

Açılışın ardından 23 yeni proje hakkında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ifadeleri şöyle: "23 Nisan haftasında, 23 yeni projemizin açılışını; Genel Başkanımız Özgür Özel, ABB Başkanımız Mansur Yavaş, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve tüm Keçiörenliler ile birlikte gerçekleştirdik. Keçiörenimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.