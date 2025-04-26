Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Alaniçi köyü Yenice mezrası yakınlarında dün akşam saatlerinde TIR ile minibüsün çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zülfükar Askan (25) idaresindeki TIR, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste bulunan Hikmet Ertem'in (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan minibüs yolcusu Fırat Tanış (16) ve TIR sürücüsü Zülfükar Askan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fırat Tanış, burada yapılan müdahalelerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Tanış tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü Askan’ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.