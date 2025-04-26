Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentin köklü tarihini ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla yabancı diplomatlara özel bir kültür turu düzenledi. Program kapsamında Roma Tiyatrosu, Ankara Kalesi, Aslanhane Camii ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi gibi tarihi noktalar ziyaret edildi.

Gezi programına El Salvador’un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz, Malta’nın Ankara Büyükelçisi Marisa Ferrugia ve Panama’nın Ankara Büyükelçisi Karina AriasFonseca katıldı.

Ayrıca Türkiye’nin eski büyükelçilerinden Sibel Algan ve Akın Algan, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara Temsilciliği’nden Miray Akdağ, Endonezya Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Danny Perkasa ile Panama Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Mario Alberto Julio da heyette yer aldı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş ile Ankara Kent Konseyi (AKK) Diplomasi Meclisi Başkanı Büyükelçi Metin Kılıç ve Diplomasi Meclisi üyeleri Engin Öktem, Serenad Altan ve Serkan Mergen de programa eşlik etti.

Büyükelçiler Ankara’nın Tarihi Dokularını Yerinde İnceledi

Başkent Ankara'nın kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulan diplomatlar, gezinin ardından Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde düzenlenen kahve molasında bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, programla ilgili şu bilgileri verdi:

“ABB olarak Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanı başta olmak üzere Tarih Kent Merkezi’nde Ankara’da görev yapan Büyükelçilerimizi konuk ediyoruz. AKK Diplomasi Meclisi ile yaptığımız iş birliği neticesinde Ankara’da var olan tarihi kültürel mirasın da burada yaşayan yabancı misyon tarafından bilinir hale gelmesini düşünerek bu projeyi başlattık.

Kale’de gezimiz var. Aslanhane Cami UNESCO’nun kesin listesine dahil olmuştu. Orayı da görmek istediler. Yani bir kez daha UNESCO'nun önemi de ortaya çıkmış oluyor. Zira UNESCO'ya giren yerleri yabancı temsilciler özellikle görmek istiyorlar.”

Ankara’nın Zengin Mirası, Dünya ile Buluştu!



Başkentimizin tarihî ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla yabancı diplomatlara özel bir gezi düzenledik.



Roma Tiyatrosu’ndan Ankara Kalesi’ne, Aslanhane Camii’nden Erimtan Müzesi’ne kadar pek çok değerli mekân keşfedildi. pic.twitter.com/WBHeVmYo0i — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 26, 2025

Ankara’nın Gizli Kültür Hazineleri Tanıtıldı

AKK Diplomasi Meclisi Başkanı Büyükelçi Metin Kılıç da diplomatların Ankara’nın kültürel mirasını yeterince tanımadıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çünkü Ankara’nın belli merkezlerinde oturuyorlar ve hafta sonları mümkün oldukça Türkiye’nin daha turistik yerlerine gidiyorlar. Ankara’nın çevresinde de onların ilgileneceği çok şey var. Gordion Polatlı var, Beypazarı var, Güdül var… Şehir merkezinde onların her zaman göremedikleri, göremeyecekleri yerler var.

Gezimizde Ankara’daki kültür mirasının nasıl korunduğunu ve muhafaza edildiğini diplomatlara göstermek amacıyla Roma Tiyatrosu’ndan başladık ve Kale’ye, Aslanhane Cami'sine kadar diplomatlara gezdirdik.

Ankara’daki bir diplomat Kale’yi biliyor. Çünkü heyeti geliyor. Dolayısıyla İç Kale’yi hepsi biliyor ancak İç Kale’nin içinde nereler otantik, nereler restore edilmiş, nereler hangi dönemden kalma onları bilmiyorlar. Bu sefer onu öğrendiler. Biz bu ziyarette onlara normalde gezemeyecekleri, göremeyecekleri Ankara’nın kültür mirasını oluşturan yerleri gösterdik.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu tür kültürel etkinliklerin, Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda daha görünür olmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.