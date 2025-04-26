Kamu Birliği ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kamu çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin çeşitli talepler gündeme getirildi.

Ziyaretin ardından 26 Nisan tarihinde değerlendirmelerde bulunan Osman Kaya, özellikle emniyet teşkilatında görev yapan sivil personelin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik talepleri kamuoyuyla paylaştı.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, 25 Nisan’da Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, emniyet teşkilatında görev yapan sivil personelin sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

Kaya, ziyaretin ardından 26 Nisan’da yaptığı değerlendirmede, kamu çalışanlarının haklarını geliştirmek amacıyla çeşitli talepleri ilettiklerini açıkladı.

Ziyarette öne çıkan talepler şu şekilde sıralandı:

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının her 3 yılda bir düzenli olarak yapılması ve Şef ile Şube Müdürü unvanlarına atama imkânı sağlanması,

Terör tazminatının, sadece belirli gruplara değil, emniyette görevli tüm sivil personele de verilmesi,

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline, asli görev dışındaki işlerin (çaycılık, bulaşıkçılık vb.) verilmemesi ve görev tanımlarının netleştirilmesi,

Promosyon görüşmelerinde, çalışan beklentilerini karşılayacak en yüksek teklifin alınması,

7068 sayılı Kanun’dan kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi ve sivil personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi hale getirilmesi.

Genel Başkan Osman Kaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’a gösterdiği ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür ederek, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.