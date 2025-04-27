Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran’ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı’nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.