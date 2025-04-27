Henüz iki yıl önce amatör ligden profesyonel lige yükselen Aliağa, üst üste iki yıl boyunca normal sezonu yenilgisiz tamamlamayı başararak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon ise sadece yenilgisiz şampiyon olmakla kalmayıp, ligdeki en az gol yiyen takım olma unvanını da kazandı. Aylarca zirveye ulaşmak için mücadele eden Aliağa, son hafta yaptığı 5-1'lik muazzam galibiyetin ardından, Play-Off’ta yaşadığı hüsranın ardından bu kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son Maçta 5-1’lik Galibiyetle Zafere Ulaştılar

Aliağa, sezonun son maçında deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Aliağa’nın haftalarca peşinden koştuğu şampiyonluk için çok önemli bir adım oldu. Ancak şampiyonluğu garantileyebilmek için son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'un Pazarspor ile oynayacağı maçı beklemek zorunda kaldılar. Ayvalık evinde 1-1’lik beraberlik alırken, Aliağa 64 puanla liderliğe yerleşti ve şampiyonluğa ulaştı. Böylece, şampiyonluğu son hafta elde eden sarı-siyahlılar, ilk kez 2. Lig’e yükselme başarısını gösterdi.

Tarihi Bir Başarı: Namağlup Şampiyonluk

Aliağa Futbol, Beşiktaş, Malatyaspor ve Manisa FK gibi köklü kulüplerin ardından TFF 3. Lig’de namağlup şampiyonluk yaşayan 4. takım oldu. Geçen sezon yenilgisiz olarak normal sezonu tamamlayan ancak Play-Off’ta başarısız olan Aliağa, bu kez daha güçlü bir kadro ile tarih yazdı. Bu şampiyonluk, kulüp için uzun yıllar hatırlanacak bir anı olarak kaydedildi. Aliağa, sadece başarılı performansı ile değil, futbolseverlere oynadığı keyifli futbol ile de büyük takdir topladı.

Aliağalı Futbolcular ve Taraftarların Coşkusu

Maçın sonunda şampiyonluk tişörtlerini giyen Aliağalı futbolcular, tarihi başarılarını doyasıya kutladılar. Sahada dakikalarca süren kutlamalar sonrası, şampiyonluk coşkusu ilçedeki her köşeye yayıldı. Taraftarlar, gece geç saatlere kadar kutlamaları sürdürerek, kulüplerine duydukları sevgiyi ve desteği bir kez daha gösterdiler. Bu tarihi başarı, hem futbolcular hem de ilçedeki futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatmış oldu.

Aliağa’nın 2. Lig Hedefi: Daha Büyük Başarılar

Aliağa Futbol, bu sezon yaşadığı şampiyonlukla birlikte, 2. Lig yolunda önemli bir adım atmış oldu. Kulüp, önümüzdeki sezon 2. Lig’de daha büyük hedeflerle mücadele etmeyi planlıyor. Namağlup şampiyonluk, Aliağa’nın futbol altyapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetim ve teknik heyet, bu başarının ardından daha güçlü bir kadro kurarak, kulübü daha üst liglere taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

Aliağa Futbol, futbol tarihine geçtiği bu sezonla, Türk futbolunun alt liglerinde de başarılı kulüplerin yükselmeye devam ettiğini gösterdi. Hem futbolcuların hem de taraftarların büyük bir özveriyle elde ettiği bu başarı, Aliağa’nın futbol yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak.