Ordu'da boksa üç yıl önce adım atan Sahranur Turap, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçmişte yaklaşık 10 yıl boyunca güreşle ilgilenen babası Şükrü Turap, kızını boksa yönlendiren isim oldu.

Sahranur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nde antrenmanlarını sürdüren bir sporcu olarak, boksa başladığı ilk yılda katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bir yıl sonra ise ikincilik elde etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Samsun'da gerçekleştirilen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlar 60 kiloda birincilik elde eden Sahranur, başarısının ardında azim ve disiplinle yaptığı sıkı çalışmanın yer aldığını belirtiyor.

Ordu’daki kulübünde antrenörleriyle çalışmalarını sürdüren genç sporcu, eğitim aldığı Trabzon'da da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) idmanlara katılarak, yeteneklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Boks hayatına babasının isteğiyle başlayan Sahranur, başlangıçta biraz tereddütlü olsa da zamanla büyük bir azim ve istekle bu alanda ilerlemeye karar verdi. Boksa başladığı yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda kazanmış olduğu üçüncülük, onu daha da motive etti.

Üç ay sonra katıldığı şampiyonada büyük bir başarıya imza atarak kendisini gösterdi. Sahranur, son aldığı derece sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonaları için büyük bir hedef belirleyerek, birincilik için çalışmalarını sürdürüyor. "Bu zorlu süreçte, hem Trabzon TOHM’da hem de Ordu'daki antrenörlerimle birlikte çok sıkı çalışarak Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. İnşallah çok güzel bir şekilde bu süreci atlatıp, birincilik elde edeceğim" diyerek kararlılığını dile getirdi.

Genç sporcu, başta antrenörleri Mustafa Genç ve İsmail Uykur olmak üzere tüm kulüp hocalarına, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki antrenörlerine de teşekkür etti. "Desteklerini hiçbir zaman benden esirgemediler. Ayrıca aileme, tüm desteğiyle bana güç veren, her an yanımda olan aileme çok teşekkür ederim" dedi. Sahranur'un hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik elde edip, İstiklal Marşı'nı en yüksek platformda dinletmek.

Antrenörleri, Sahranur'un azim ve isteğini vurgularken, ona olan güvenlerini de dile getirdiler. Antrenör İsmail Uykur, "Sahranur çok azimli bir sporcu. Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlı bir şekilde devam ediyor.

Zorluklar karşısında pes etmeyecek ve başarılı olacak" dedi. Antrenör Batuhan Yeniyol da, "Boksa başladığında biraz isteksizdi, ancak zamanla büyük bir azimle gelişim gösterdi. Antrenmanlar sırasında yaşadığımız zorluklar olsa da, ringde her şeyin ödülünü aldık. Bundan sonra dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyalarla döneceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sahranur Turap, genç yaşta gösterdiği azim ve başarılı performansla, Türk boksunun geleceğinde önemli bir isim olma yolunda ilerliyor. Onun kararlı ve disiplinli çalışmaları, ilerleyen yıllarda başarılarının daha da artacağının sinyallerini veriyor.