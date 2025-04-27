Turnuvaya 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, ilçe halkının büyük ilgisiyle yapıldı. Çocukların ve gençlerin spora olan yatkınlıkları ve katılımı, organizasyonun başarısına katkı sağladı. Seydişehir Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, yerel halk ve sporseverler tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

İlçe Spor Müdürü Soner Balcı’dan Teşekkür Mesajı

Seydişehir İlçe Spor Müdürü Soner Balcı, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "İlçe halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan yatkınlığına dayanarak bu tür ve farklı sportif organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca, her zaman yanımızda olan Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve özverili çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim," dedi.

Sporculara ve Organizasyona İlgi Yoğundu

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, organizasyona katılan herkesin başarılı performansları takdirle karşılandı. Seydişehir’in spora olan ilgisi ve destekçileri, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Seydişehir'de gelecekte düzenlenecek başka sportif organizasyonlar da, bölgedeki genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.