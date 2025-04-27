Start törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya'nın spor il yöneticileri katıldı.

Bakan Bak: "Bu Organizasyon Spor Turizmi İçin Çok Önemli"

Etap öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, organizasyonun ülke sporuna ve turizmine olan katkılarına değindi. Türkiye'nin spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımızın spora verdiği destekle, Türkiye dünyada büyük bir spor ülkesi haline geldi. Bu tür organizasyonlar, ülkemizin spor turizmini daha da büyütüyor. Antalya ise bu açıdan bizim marka şehrimiz” dedi.

Bakan Bak, ayrıca Türkiye'de spor altyapısının güçlendiğine dikkat çekerek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor altyapısına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yıl 23 takım ve 160 sporcu, Türkiye’nin en prestijli bisiklet organizasyonunda yer alıyor. Antalya'da bisiklet gibi doğa ile iç içe bir sporu izleyicilere sunmak, büyük bir keyif” diye konuştu.

60. Yılda Daha Güçlü Bir Organizasyon

Bu yılki tur, daha önceki yıllarda olduğu gibi uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesine ulaşması beklenen bir etkinlik haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanı, "Bu organizasyona büyük emek verildi ve turumuz her geçen yıl daha güçlü bir hale gelecek. Önümüzdeki yıllarda daha güçlü takımların katılacağı bu organizasyon, ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İlk Etap: Antalya - Antalya Parkuru

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı, Antalya'nın ünlü sahil yolunda ilerleyerek Belek, Serik gibi turistik bölgelerden geçerek aynı noktada sona erdi. Düz bir parkur olması nedeniyle, sprinterlerin ön plana çıktığı bu etap, heyecan dolu anlara sahne oldu. Etap boyunca sporcular, 132 kilometrelik mücadelede hızla ilerlerken, Antalya'nın eşsiz manzaralarını da arka planda bırakarak parkuru tamamladılar.

Turu Takip Edenler İçin Spor ve Turizm Bir Arada

Bu yılki tur, yalnızca bisiklet sporunun değil, aynı zamanda Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtmak için de önemli bir fırsat. Bakan Bak, "Spor turizmi açısından çok büyük bir organizasyon. Dünyanın pek çok yerinde bu yarış canlı olarak izleniyor. Katılımcılar, sadece Türkiye’nin spor kapasitesini değil, aynı zamanda bu güzel ülkenin güzelliklerini de izleyerek keyifli bir deneyim yaşama fırsatını bulacaklar" dedi.

Türkiye'nin Spor Başarıları Dünya Çapında Takip Ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her yıl olduğu gibi dünya çapında takip edilen bir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Yıldız isimlerin katıldığı yarış, sporcuların yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra Türkiye'nin uluslararası alandaki spor başarılarına da dikkat çekiyor.

Tur, 4 Mayıs’a kadar sürecek ve İzmir’de sona erecek. 60 yıl boyunca bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından biri haline gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her geçen yıl daha büyük bir katılım ve izleyici kitlesiyle yoluna devam ediyor.