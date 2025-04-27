Kenyalı Atletler Birinciliği Göğüsledi

Yarı maratona 49 elit atlet katılırken, 22 erkek ve 27 kadından oluşan elit atletler 21 kilometrelik parkurda mücadele etti. Erkeklerde ilk üç şu isimlerden oluştu:

Alex Nzioka Matata (Kenya) – 59:40 Icardi'den Wanda'yı kızdıracak hamle! İçeriği Görüntüle

Berehanu Wendemu Tsegu (Etiyopya) – 1:00:47

Shadrack Kipkurui Kenduiywo (Kenya) – 1:01:28



Kadınlarda ise ilk üç şu şekilde sıralandı:

Miriam Chebet (Kenya) – 1:06:07

Sheila Chelangat (Kenya) – 1:06:13

Daisilah Jerono (Kenya) – 1:08:17



10K Koşusu ve Ulaşım Düzenlemeleri

Maraton kapsamında 10 kilometrelik koşuya da saat 08.00’de start verildi. 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı organizasyon nedeniyle toplu ulaşımda çeşitli düzenlemelere gidildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler yapılırken, Balat güzergahı saat 11.00'den itibaren kademeli olarak trafiğe açıldı.

Trafiğe Kapalı Yollar

Yarış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı kaldı. Bu yollar arasında Kennedy Caddesi, Ferruh Kayha Sokak, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Ayvansaray Caddesi gibi önemli güzergahlar bulunuyor.

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, sporcuların yüksek performansları ve organizasyonun başarıyla tamamlanmasıyla büyük bir ilgiyle son buldu.