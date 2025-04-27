Maçın sonunda Bodrum FK'lı yönetici Caner Tuna, hakem kararlarına itiraz etmek için sahaya girerken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Bu olayın ardından bir genç taraftar da sahaya girerek maçın bitiş düdüğüne yakın sahaya atladı, ancak Fredy, genç taraftarı saha dışına çıkması için ikna etti.

Bodrum FK'nın Sosyal Medya Hesabından Sert Tepki

Maçın ardından Bodrum FK, hakem kararlarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kulüp, sosyal medya hesabından siyah boyayla aktarılan düdük görseli paylaşılarak, hakemlerin verdiği kararlarla takımın adeta mağdur olduğunu belirtti. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın oynadığı Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Müsabakada hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis’ın maç sonu röportajında söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir. Türk futbolunda düşük bütçeler ile düzgün işler yapmaya çalışan, 3 sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e yükselen bu güzel ilçe takımımızın, bazı kirli operasyonlara yem edilmiş olmasını hazmedemiyor, bu yaşanan kapkara gecenin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat: "Hakem ve VAR Kararlarının Etkisi Büyük"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, karşılaşma sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, maçın sonucunun hakem ve VAR kararlarının büyük etkisiyle şekillendiğini belirtti. Polat, şunları söyledi: "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, müsabakanın sonucu üzerinde hakem ve VAR kararlarının etkisi büyük olmuştur. Sahada gösterdiğimiz mücadele ve futbol adına sergilediğimiz emek, ne yazık ki adil bir yönetimle taçlanamamıştır. Bodrum FK olarak, her zaman sahada alın teriyle kazanılan galibiyetlere ve futbolun adaletine inanıyoruz. Ancak yaşananlar, hem camiamızı hem de taraftarlarımızı derinden üzmüştür. Bu vesileyle, Türk futbolunun daha şeffaf ve adaletli bir yapıya kavuşması adına ilgili kurumları daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Takımımıza ve teknik ekibimize sahada verdikleri mücadele için teşekkür ediyor, her şeye rağmen yolumuza inançla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Bodrum FK, Adaletsiz Kararlara Karşı Mücadelesini Sürdürecek

Bodrum FK, Samsunspor karşısında yaşadığı mağlubiyete rağmen, adil hakem yönetimi için mücadelesini sürdüreceğini belirterek, Türk futbolunda daha şeffaf ve adaletli bir yapıya olan ihtiyaçlarını bir kez daha dile getirdi. Taraftarlarının ve camianın desteğiyle yoluna devam etmeyi hedefleyen Bodrum FK, ligdeki mücadelesine inançla devam edeceğini duyurdu.

Bodrum FK, hakem kararlarıyla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, Türk futbolunun daha adaletli bir yapıya kavuşması için yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.