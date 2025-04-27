Abdullah Çınar’ın 40’ıncı dakikada penaltıdan attığı golle rakibini dize getiren Bornova, 28 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer alarak, uzun bir mücadelenin ardından kümede kalmanın sevincini yaşadı.

Sezonun İkinci Yarısında Önemli Zafer

Bornova 1877, sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetini alarak, geçtiğimiz yıl Play-Off oynadığı ligde bu yıl son anda ligde kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, zorlu geçen sezon boyunca birçok inişli çıkışlı maçlar geçirmişti. Ancak son haftadaki galibiyet, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir moral kaynağı oldu.

Kümede Kalma Mücadelesi ve Bornova’nın Gücü

Kırşehir FSK karşısında alınan galibiyet, Bornova 1877 için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Maçın 40’ıncı dakikasında Abdullah Çınar’ın penaltı golü, maçın tek golü oldu ve Bornova, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle 28 puana ulaşan Bornova, sezonu düşme hattının bir basamak üstünde tamamlayarak büyük bir nefes aldı.

Kulüpten Moral Verici Açıklama

Bornova 1877 kulübü, maç sonrasında bir açıklama yaparak, "Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bornova burada dimdik ayakta. Seneye daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, kulüp yönetimi ve taraftarlar için gelecek sezonun umutla beklenen başlangıcının habercisi oldu.

Yeni Sezon İçin Hedefler Büyüyor

Bornova 1877, bu yıl zorlu bir mücadeleyle ligde kalmayı başarsa da, önümüzdeki sezon için hedeflerini büyütmeye hazırlanıyor. Takım, bu zaferin ardından daha güçlü bir şekilde yeni sezona hazırlık yapmayı ve geçmişteki başarılarını tekrar yakalamayı planlıyor.

Sonuçta Bornova 1877, son dakikada aldığı galibiyetle kümede kalmayı başardı ve taraftarlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Yeşil-siyah renklere sahip ekip, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro ve hedeflerle mücadele etmeye hazırlanıyor.