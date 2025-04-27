İzmir temsilcisi, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti ve bu yenilgiyle moral kaybı yaşadı. Ayrıca, ligde çıktığı son 11 maçta galibiyet elde edemeyen Göztepe, bu maçı kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Göztepe’nin Durumu ve Sakatlıklar

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de şu ana kadar oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 40 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Ancak son dönemdeki kötü sonuçlar, takımın morali üzerinde olumsuz etkiler yaratmış durumda. Bu kritik maçta Göztepe’nin sakatlıkları nedeniyle 4 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet’in yanı sıra, Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi’nin sakatlıkları devam ediyor ve bu oyuncular da sahada yer almayacak.

Göztepe’nin RAMS Başakşehir ile Oynadığı Rekor

Göztepe, RAMS Başakşehir ile ligde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ünü kazanırken, 1 kez berabere kaldı ve 6 kez mağlup oldu. Göztepe, bu karşılaşmada galibiyet alarak ligdeki pozisyonunu güçlendirmek ve kötü gidişata son vermek amacında.

Zorlu Maç Öncesi Hedefler

Göztepe için bu maç, hem moral bulmak hem de ligde üst sıralara tırmanmak adına büyük önem taşıyor. RAMS Başakşehir, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekerken, Göztepe'nin güçlü bir mücadele sergileyip 3 puanla sahadan ayrılması bekleniyor. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadroyla sahaya çıkacak olan İzmir ekibi, zorlu rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor.

Göztepe taraftarları, evlerinde oynadıkları bu maçta takımını yalnız bırakmayarak, hem moral desteği hem de galibiyet için tribünlerde coşkularını gösterecek.