Son galibiyetini ligin 29. haftasında 5-1’lik muazzam bir skorla Adana Demirspor’a karşı alan Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galip gelememişti. Ligin 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olmuştu. Ayrıca, 32. haftada konuk olduğu Kasımpaşa’yla da 3-1’lik bir yenilgi almıştı. Ancak dün, Antalyaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, Sivasspor taraftarlarını sevince boğdu.

Sivasspor’un Sezon Performansı

Sivasspor, geride kalan lig maçlarında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 34 puana ulaştı. Sezonun kalan kısmında daha iyi bir performans sergilemeyi hedefleyen Sivas ekibi, Antalyaspor galibiyetinin ardından moral buldu. Sivasspor, ligin 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Sivasspor, Önümüzdeki Maç İçin Hazırlıklarını Başlattı

Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor galibiyeti ile moral bulmuş olsa da, ligin son haftalarına girerken daha büyük hedeflere odaklanmış durumda. Özellikle Galatasaray karşısında alacağı olası bir galibiyet, Sivasspor’un ligdeki son haftalarda daha yüksek bir sıralama hedeflemesi açısından büyük önem taşıyor.

Sivasspor, Antalyaspor galibiyetiyle moral buldu, artık gözlerini Galatasaray maçına çevirdi. Taraftarlar, önümüzdeki maçlarda daha güçlü bir takım görmek için heyecanla bekliyor.