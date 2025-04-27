Son iki haftada yaşadığı mağlubiyetlerle 6 puanlık avantajını kaybeden Kaf-Kaf, son haftadaki zaferiyle önemli bir psikolojik barajı geçti ve yıllardır süregelen şanssızlıklarını kırarak final yolunda büyük bir adım attı.

Sezonun Zorlu Süreci ve Morale Dönüş

Sezon boyunca sayısız zorlukla mücadele eden Karşıyaka, özellikle Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ın 29 Ekim’deki ani vefatının ardından büyük bir moral bozukluğu yaşamış, yönetim belirsizlikleriyle zor bir süreçten geçmişti. Ancak, Karşıyaka son hafta oynadığı Bursaspor maçıyla hem rakibine karşı intikamını alarak hem de sezon boyunca süren mücadelesinin meyvelerini topladı. Bu tarihi galibiyet, Karşıyaka’nın geçmişteki hatalarını geride bırakmasını ve 2. Lig yolunda umutlarını canlı tutmasını sağladı.

Bursaspor’a Karşı Çifte Bayram

Bursaspor’un şampiyonluk şansını son haftada kaybetmesiyle Karşıyaka, evinde tarihi bir zafer kazanarak grup ikinciliğini elde etti. Karşıyaka, Bursaspor’u Kadir ve Mert Torlak’ın golleriyle 2-0 yenerek tarih yazdı. Aynı zamanda Belediye Kütahyaspor’un Düzcespor karşısındaki 90+3’üncü dakikada yediği beraberlik golüyle şampiyonluk hayallerinin suya düşmesi, Karşıyaka taraftarını iki kat mutlu etti. Kaf-Kaf, grup ikinciliğiyle direkt olarak Play-Off finaline yükseldi.

Play-Off Finali İçin Sadece 3 Maç Kaldı

Karşıyaka, gruptan finale çıkmak için sadece 3 maça çıkacak. Play-Off finaline yükseldikten sonra, 2. Lig’e direkt çıkmak için Kütahyaspor veya diğer rakibiyle oynanacak iki maçlık eşleşmenin ardından tarafsız sahada final maçını oynayacak. Son yıllarda büyük bir mücadele ve özveri gösteren Karşıyaka, 7 yıl sonra tekrar 2. Lig’e yükselmek için sadece 3 adım uzaklıkta.

Taraftarların Coşkusu ve Destek

Karşıyaka taraftarları, Bursaspor galibiyetini ve grup ikinciliğini kutlamak için takımlarını Karşıyaka Çarşı’da coşkuyla karşıladı. Yeşil-kırmızı renklere sahip binlerce taraftar, takımına olan sevgilerini ve desteğini bir kez daha gösterdi. Takım, taraftarlarının büyük ilgisiyle morallenerek final için hazırlıklarına başladı.

Prim Duyurusu ve Moral Desteği

Karşıyaka Yönetimi, sezon boyunca yaşanan zorluklara rağmen büyük bir zaferin eşiğine gelen takıma önemli bir prim müjdesi verdi. Bursaspor galibiyeti ve grup ikinciliği için takıma toplamda 2 milyon TL prim dağıtılacak. Başkan İlker Ergüllü, 1.5 milyon TL’lik prim açıklarken, eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de 500 bin TL prim sözü verdi. Bu primler, oyuncuların motivasyonunu artırırken, Karşıyaka'nın 2. Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir adım daha attı.

Sonraki Hedef: 2. Lig

Karşıyaka, 2. Lig'e dönüş için sadece 3 maçlık final yolculuğuna çıkarken, taraftarları ve oyuncuları büyük bir heyecanla bu önemli dönemeçte başarıya ulaşmayı bekliyor. Bu tarihi başarı, kulüp için hem geçmişin acılarını silmek hem de geleceğe umutla bakmak adına bir dönüm noktası olacak. Karşıyaka, finalde rakibini mağlup ederek 2. Lig’e adım atmak için son şanslarını değerlendirmeye hazırlanıyor.