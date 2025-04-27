Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler (Kadın-Erkek) Petank Şampiyonası, 19-26 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi. 8 gün süren şampiyonada, bin 100 sporcu kıyasıya mücadele etti. Alaçamspor Bocce Takımı, şampiyonada elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Takım, Altın Nokta Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu, Altın Nokta Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonu, Genç Kızlar Altın Nokta Türkiye Şampiyonu ve Genç Kızlar Takım Halinde Türkiye Şampiyonu olarak 4 dalda Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Alaçamspor Bocce Takımı'nın Efsane Performansı

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyonaya aylar süren yoğun bir antrenman süreciyle hazırlandıklarını ve sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir özveriyle mücadele ettiğini belirtti. Bozdemir, "Sporcularımız Samsun'a birçok kategoride şampiyonluklarla döndü. Çekişmeli maçlarda gösterdikleri performansla milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandılar. Bizler için bu, büyük bir gurur. Alaçam gibi küçük bir ilçeden çıkan sporcularımız, üst üste gelen bu başarıların azim ve çalışmanın en büyük kanıtıdır" dedi.

Uluslararası Başarılar ve Yeni Hedefler

Alaçamspor Bocce Takımı'nın sporcuları daha önce de uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. 2018’de Bulgaristan Sofya'da Balkan Şampiyonluğu, 2022’de İspanya'da Avrupa Şampiyonluğu ve 2024’te Avrupa İkinciliği gibi önemli zaferlere imza atan takım, 2025’te Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da yeni zaferler hedefliyor.

“Bize Destek Olan Herkese Teşekkür Ediyoruz”

Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyonlukların ardından, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, “Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum. Alaçamspor Bocce Takımı'nın başarıları, özverili çalışmanın ve azmin birer örneğidir” diye konuştu.