Gesi Şehit Mustafa Bulut Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sinem Yurt, 10 yaşında beden eğitimi öğretmeni ve eski milli atlet Handan Koçyiğit’in yetenek taramaları sırasında keşfedildi. Sinem, antrenörü Koçyiğit’in yönlendirmesiyle atletizmde yürüyüş branşında kariyerine yön verdi ve katıldığı yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonu oldu.

2025 hedeflerine ulaşmak için azimle çalışan Sinem, 1-2 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen 18 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu ve 22 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen seçmelerde milli takıma seçildi. Ayrıca, 12 Nisan’da Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda dördüncü olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

"İyi Yerlere Geleceğiz"

Sinem, 20-26 Temmuz 2025 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek EYOF’a hazırlıklarını sürdürüyor. Günde yaklaşık 3 saat antrenman yaparak azimle çalıştığını belirten Sinem, “Hava şartları, dağ tepe bizim için fark etmiyor. Antrenmanlarımızı hep sürdürüyoruz. Daha azimli ve disiplinli bir şekilde çalışarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırıp EYOF'ta şampiyon olmak hedefim” dedi.

Antrenör Handan Koçyiğit’ten Övgü

Antrenör Handan Koçyiğit, Sinem’in atletizmde büyük yeteneklere sahip olduğunu ve ulusal organizasyonlarda birçok madalya kazandığını söyledi. Koçyiğit, “Sinem’in yaptığı branş daha fazla fedakarlık ve antrenman gerektiriyor. Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Sinem’in hırsı ve azmi sayesinde, geçtiğimiz sene milli takımda ülkemizi temsil etti. Bu yıl da Yunanistan'da temsil etti ve EYOF'ta ülkemizi temsil edecek” dedi.

Yürüyüş Branşı: Daha Fazla Fedakarlık İstiyor

Koçyiğit, Sinem’in yürüyüş branşının diğer atletizm disiplinlerinden daha fazla emek ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek, bu branşın daha fazla kilometre ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Yürüyüş mesafe branşının zorlukları hakkında açıklama yapan Koçyiğit, Sinem’in büyük bir özveriyle antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade etti.