Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi yakınlarında, 2 Şubat 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, ailesiyle birlikte Mersin’den Kayseri’ye tatile gelen Enes Geldi, dönüş yolunda hafif ticari aracını yol kenarına park ederek mola verdi. Araçta oturan ailenin iki çocuğundan biri olan 9 yaşındaki Berat Efe Geldi, dışarıya çıkarak aracın arkasına geçti.

Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, yol kenarında duran araca ve Berat Efe Geldi’ye çarptı. Küçük çocuk, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Polat ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kameraya Yansıdı

Feci kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında park halinde olan hafif ticari araca, arkadan gelen otomobilin çarptığı net bir şekilde görüldü. Kazanın hemen ardından araçtan inen aile bireylerinin, yere düşen çocuklarına koşarak müdahale etmeye çalıştıkları anlar da kaydedildi.

Sanık: “Pişmanım, Reflektör Yoktu”

Kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Durdu Polat hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Karar duruşmasında pişman olduğunu ifade eden Polat, şu savunmayı yaptı:

“Her gün vicdan azabı çekiyorum. Karşı taraf yol üzerine aracını park etmişti, reflektör veya uyarıcı işaret yoktu. Direksiyonu sağa kırdım ama çocuğu fark ettiğimde artık çok geçti. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum.”

Aileden Sanığa Tepki: En Ağır Şekilde Cezalandırılsın

Hayatını kaybeden Berat Efe'nin ailesi, duruşmada sanığın savunmasına tepki gösterdi. Aile üyeleri, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme: 9 Yıl 4 Ay Hapis, Ehliyete El Koyma Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Durdu Polat’ı “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi. Polat’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.