Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu (68), bir süredir tedavi gördüğü hastanede 16 Nisan tarihinde kalp krizisonucu hayatını kaybetti. Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a dönerek annesinin cenaze törenine katıldı.

Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tarkan, cenaze sırasında taziyeleri kabul ederken, eşi Pınar Tevetoğlu kendisini yalnız bırakmadı. Cenaze aracında gözyaşlarına hakim olamayan Tarkan, annesinin kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun kaybı, sanatçının hayranları ve yakın çevresi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Annesinin vefatından sonra ilk konser!

Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybettikten sonra, Avrupa turnesine Stuttgart konseriyle devam etti. Annesinin vefatından sonra sahneye çıkan megastar, sevenlerine unutulmaz bir performans sundu. Konserine, annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirerek başlayan Tarkan, duygusal anlar yaşadı. Sahnedeki bu anlamlı an, hem sanatçıyı hem de hayranlarını derinden etkiledi.

Tarkan, Annesinin En Sevdiği Türküyle Sahneye Çıktı!

Tarkan, Stuttgart konserinde annesi Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafını barkovizyona yansıtarak, "Uzun İnce Bir Yoldayım"türküsünü seslendirdi. Annesinin en sevdiği türküyü söylerken duygusal anlar yaşayan megastar, gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı. Sahnedeki bu içten an, seyirciler tarafından alkışlarla desteklendi ve Tarkan’a moral verildi. Ünlü şarkıcının anne acısı sevenlerinde derin hüzne boğdu.