Binlerce taraftarının büyük destek verdiği Hüsnü Uğural Stadı’nda Pazarspor ile 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü, şampiyonluğu sadece 1 puan farkla kaçırarak grup ikincisi oldu ve doğrudan 2. Lig’e yükselme şansını yitirdi.

Son Dakikada Şampiyonluk Umudu Sona Erdi

Ayvalıkgücü, maça büyük bir coşku ve şampiyonluk havasında başlamıştı. Ancak, 78. dakikada Pazarspor’un golüyle geriye düşen kırmızı-beyazlı ekip, sonrasında golü bulup beraberliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarına girmesiyle birlikte Ayvalıkgücü, son anlarda galibiyet golünü aradı fakat şanssız bir şekilde son dakikadaki şutları direkten döndü. Bu an, Ayvalıkgücü’nün şampiyonluk umudunu yitirerek 1-1’lik beraberlik ve 2. Lig hayallerinin suya düşmesine neden oldu.

Tribünlerde Gergin Anlar ve Olaylar

Maçın ardından tribünlerde büyük bir gerilim yaşandı. Ayvalıkgücü taraftarları, rakip takımın oyuncularına tepkilerini göstermek için sahaya girdi. Bunun üzerine, tribünden atılan bir yabancı maddeyle Pazarspor Teknik Direktörü yere düştü. Ayvalıkgücü oyuncuları da rakip futbolcuları kovalayarak gerginliği artırdı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan bu gerginlik, şampiyonluk şansını kaybeden Ayvalıkgücü’nün moral çöküntüsünü daha da derinleştirdi.

Ayvalıkgücü, Üçüncü Kez Play-Off’a Yükseldi

Bu şok kayıptan sonra Ayvalıkgücü, art arda üçüncü kez Play-Off mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. 2. Lig hayalleri bu yıl da Play-Off’a kaldı ve kırmızı-beyazlı ekip, şampiyonluk için yeniden Play-Off finaline odaklanacak. Ancak, bu kez hayal kırıklığı yaşamak istemeyen Ayvalıkgücü, gelecek maçlarda Play-Off’a daha güçlü bir şekilde odaklanmayı hedefliyor.

Aliağa Futbol’a Kaptırılan Şampiyonluk ve Gelecek Hedefleri

Ayvalıkgücü Belediyespor, son haftaya lider girerek şampiyonluğu büyük bir umutla kovaladı. Ancak son dakika şansı ve 1 puanlık fark, Aliağa Futbol’a şampiyonluğu kaptırmalarına neden oldu. Artık Ayvalıkgücü, üçüncü kez Play-Off’a odaklanacak. Aliağa’nın şampiyonluğunu kutlayan ve 2. Lig’e yükselen rakiplerine nazaran Ayvalıkgücü, bu sezonki hüsranı atlatıp hedeflediği başarıya ulaşmak için mücadele etmeye devam edecek.

Ayvalıkgücü Belediyespor’un önümüzdeki dönemde Play-Off’ta göstereceği performans, kulübün ve taraftarlarının büyük umutlarıyla şekillenecek. Şampiyonluk hayalleri, bu kez Play-Off’ta gerçekleşecek mi, yoksa tekrar hüsran mı yaşanacak? Zamanla cevap bulacak.