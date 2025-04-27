Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya içeriklerinin toplumsal yapıyı nasıl dönüştürdüğünü anlamak ve bu süreçte medya okuryazarlığını artırarak bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla 29-30 Nisan tarihlerinde önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. “Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi” adı altında düzenlenecek etkinlik, medyanın toplumsal dönüşümdeki rolünü farklı açılardan tartışmayı ve bu alanda kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan zirve, medya sektörünün toplumsal etkileri üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapılacak bir platform sunacak. RTÜK’ün organizasyonunda, Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenecek olan zirvede, medya sektörüyle ilgili güncel gelişmeler, akademik bakış açıları ve sektörel çözüm önerileri konuşulacak.

Zirveye, medya okuryazarlığını artırma ve medya içerik üretiminde toplumsal sorumluluk anlayışını teşvik etme amacıyla medya dünyasının önemli isimleri katılacak. Medya profesyonelleri, yapımcılar, akademisyenler ve bürokratların bir araya geleceği etkinlikte, izleyicilere yönelik bilinçli medya tüketimi için stratejiler tartışılacak.

Öne çıkan isimlerden bazıları Bahadır Yenişehirlioğlu, Armağan Çağlayan, Cengiz Semercioğlu, Derya Baykal, Yüksel Aman, Fulya Öztürk, Ali Nuri Türkoğlu, Nevin Şahin, Serhat Yabancı, Emre Konuk, Ayşe Şule Bilgiç, Ertem Şener, Faruk Turgut, Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar gibi önemli medya profesyonelleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri dokuz tematik masada konuşmalar yapacak. Bu oturumlarda, medya içeriklerinin toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiği, zararlı içeriklerin yayılma sebepleri, dijital içeriklerin gençler üzerindeki etkileri ve izleyici bilincinin artırılması için çözüm önerileri ele alınacak.

Zirvenin ilk günü, “Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Çalıştayı” ile başlayacak. Çalıştayda, medya içeriklerinin toplumsal dönüşümdeki rolü, gündüz kuşağı ve magazin programları, televizyon dizileri, haber programları, isteğe bağlı yayınlar, ticari iletişim yayınları, spor, sağlık ve çevre programları gibi pek çok konuyu kapsayan yuvarlak masa oturumları yapılacak. Bu oturumlarda kamu otoriteleri, akademisyenler, medya temsilcileri ve izleyiciler bir araya gelerek medya içeriklerinin toplumsal yapıyı nasıl etkilediğini tartışacak.

Zirvenin ikinci gününde ise, “Medyadaki Olumsuz İçeriklerin Toplum Üzerindeki Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlığı altında yerli ve yabancı akademisyenler, medya uzmanları ve bürokratlar görüşlerini paylaşacak. Bu oturumda, Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi (AMA) Genel Sekreteri Ronelda Rrapollari, Azerbaycan Cumhuriyeti Görsel-İşitsel Konseyi Ofis Başkanı Fazil Novruzov ve Sırbistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sasa Simovic gibi uluslararası uzmanlar deneyimlerini aktaracak.

Zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında ayrıca, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından yapılan medya algı ve tutum araştırmasının sonuçları açıklanacak. Bu araştırma, 81 ilde 5 bin kişiyle yapılan anketlerle medya içeriklerine dair halkın bakış açısını ortaya koyarak, medya ve sosyoloji ilişkisini derinlemesine inceleyecek.

Ayrıca, RTÜK tarafından düzenlenen Dijital Afiş Yarışması'nın ödül töreni de zirve sırasında gerçekleştirilecek. Bu yarışma, medya içeriklerindeki olumsuz dil ve etkiler konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Zirvenin çıktıları, kamu ve özel sektördeki yayıncılar için önemli bir yol haritası oluşturacak. Yapımcılar, akademisyenler ve kamu otoriteleri bir araya gelerek, medya okuryazarlığı ve sorumlu içerik üretimi konusunda çözüm önerileri geliştirecek ve medya sektörünün daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için atılacak adımlar belirlenecek.